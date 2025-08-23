Ganaderos sonorenses se preparan para visita del USDA dentro de unas semanas

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este próximo 8 de septiembre, la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) se reunirá con miembros del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para hablar sobre todos los avances alcanzados hasta ahora en el trampeo sanitario del ganado. Se espera que, tras esta reunión, se defina si se reanudará la exportación hacia Estados Unidos.

Por su parte, según información extraoficial, el dirigente de la organización ganadera, Juan Carlos Ochoa, informó que en la decisión de esta visita participaron productores de la entidad, el gobierno del estado, así como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador Alfonso Durazo. De hecho, en sus redes sociales compartió una fotografía del encuentro ocurrido el pasado 20 de agosto.

"Seguimos trabajando por la ganadería de Sonora. Hoy tuve el honor de reunirme con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y con el gobernador de nuestro estado, Alfonso Durazo. Conversamos sobre alternativas y soluciones que fortalezcan a nuestro sector productivo y garanticen un mejor futuro para las y los ganaderos sonorenses", escribió Ochoa Valenzuela en su Facebook.

Gusano barrenador

¿Qué pasa con la exportación de ganado a Estados Unidos?

En el último periodo, México enfrentó un fuerte problema debido al gusano barrenador, lo que provocó la cancelación de las exportaciones de ganado y generó grandes pérdidas económicas. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se siguen realizando esfuerzos para alcanzar un acuerdo con los dirigentes estadounidenses y así reanudar el comercio que se había mantenido durante años.

¿Qué es el gusano barrenador?

El gobierno de México define esta infección en el ganado de la siguiente manera: "Es una infestación producida por larvas de mosca que se alimentan de tejido vivo de los mamíferos y, en raras ocasiones, de las aves. Existen dos especies de mosca que causan esta miasis: la mosca del nuevo mundo (Cochliomyia hominivorax) y la mosca del viejo mundo (Chrysomya bezziana)", indica el escrito.

Fuente: Tribuna