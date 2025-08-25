Revisarán gobierno de Sonora y Gobierno Federal los avances del plan de apoyo para el sector ganadero

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que, para dar seguimiento al plan de apoyo al sector ganadero de Sonora, se tiene programada una nueva reunión con autoridades federales.

El mandatario estatal explicó que, como primer paso, se ha integrado una comisión de trabajo que permitirá avanzar en el plan para que la industria ganadera no dependa únicamente de las exportaciones. Además, detalló que esto implica buscar otras alternativas para darle valor agregado a la ganadería sonorense.

Tenemos una nueva reunión en la semana y estamos a unos días de poder hacer un anuncio definitivo en voz de nuestra presidenta", dijo.

Por otro lado, resaltó que se trabaja intensamente en la información que presentará en su cuarto informe de gobierno.

“Estuve la semana pasada y antepasada con nuestra presidenta; se ha integrado un equipo de trabajo para hacer una propuesta que nos permita transitar en la industria ganadera del estado. De tal manera que no dependamos al 100 por ciento de las exportaciones, y eso significa explorar vías para darle valor agregado a la producción ganadera de estado”, explicó.

Fuente: Tribuna del Yaqui