Crisis en sector pesquero de Guaymas por "depredación" de camarón; buscan opciones para salvar actividad

Guaymas, Sonora.- La depredación que a lo largo de los años se ha hecho de las diferentes especies marinas que dan sustento a las familias de los hombres de mar, principalmente el camarón, ha mermado en mucho la actividad pesquera, acusó Gustavo Padilla Rodríguez.

El presidente de la Sociedad Cooperativa Pesquera 12 de Agosto lamentó que los propios pescadores se hayan encargado de acabar poco a poco con las especies que les brindan sustento, el que ahora poco a poco batallan más para obtener.

Dijo que son varios los factores para que ahora haya menos camarón, y la principal es la depredación, pues hay pescadores que, sin importar el tiempo de veda, salen en su captura, sin la menor conciencia de que se están haciendo daño a ellos mismos y a todo el sector.

A esto hay que sumarle que ahora son más los permisos que se expiden para su captura, y por ende más las personas que salen a pescar, muchas de ellas completamente ajenas a la actividad pesquera, aseveró.

De hecho, agregó Padilla Rodríguez, son pocos los auténticos pescadores que aún siguen vigentes, porque la mayoría ya se hicieron viejos y ya no pueden trabajar, y sus hijos, también en su mayoría, no continuaron con la actividad.

Propuso que para salvar al camarón y que en los años subsecuentes nuevamente vuelva a haber abundancia, es necesario sacrificar una temporada, es decir, no pescar en un año y dejar que se reproduzca.

"En este sentido, todos los compañeros pescadores necesitaríamos ponernos de acuerdo, jalar todos para un mismo lado y así garantizar el futuro colectivo, pero la verdad lo veo muy difícil", puntualizó el líder pesquero.

Fuente: Tribuna del Yaqui