Ganaderos de Sonora recibirán a las autoridades americanas para evaluar reapertura de frontera

Hermosillo, Sonora.- El próximo 8 de septiembre, ganaderos sonorenses recibirán a una comitiva diplomática y de autoridades de sanidad de Estados Unidos (EU) para evaluar temas como el de la regionalización y las condiciones en Sonora para el cruce de ganado. El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Juan Carlos Ochoa Valenzuela, dijo que se evaluará también el trampeo y las condiciones del ganado sonorense como principal objetivo para establecer posteriormente una fecha de reapertura para el cruce de ganado.

"El día 8, como lo hemos estado informando, llega un cuerpo diplomático para checar todo lo que técnicamente se requiere con el tema del trampeo y la regionalización; todo eso va de la mano", señaló.

El líder de los ganaderos en Sonora comentó que se analizan otros proyectos para la industrialización de la ganadería en Sonora, como la empacadora de carne para su exportación, expuesta por el gobernador Alfonso Durazo. Además, añadió que se presentó, junto con el gobernador de Sonora, una serie de propuestas a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para que la ganadería no se detenga ante el cierre de la frontera desde Sonora con el procesamiento de carnes.

Cierre de la frontera

El cierre de la frontera comenzó en noviembre del 2024, cuando se detectó la presencia del gusano barrenador en Chiapas, y la exportación estuvo paralizada hasta febrero de 2025. Posteriormente, cuando se retomó la actividad de exportación, se hacía con solo mil 500 cabezas al día en la cuarentenaria de Agua Prieta. Sin embargo, se detectó la presencia del gusano en otros estados mexicanos, como Tabasco y Veracruz, por lo que la frontera volvió a cerrar el 9 de julio.

En Sonora, hay un rezago de 120 mil cabezas de ganado que no han sido exportadas hacia EU, ya sea a través de la cuarentenaria de Nogales o la de Agua Prieta, generando pérdidas importantes a los productores desde el cierre de la frontera en noviembre de 2024 hasta mediados de 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui