Avanza entrega del programa Fertilizantes para el Bienestar de Sader en Sonora

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que el programa Fertilizantes para el Bienestar registra un avance del 87 por ciento en su entrega en el estado de Sonora, correspondiente a la primera etapa del proceso, que incluye a cinco mil 229 productores beneficiarios.
En esta fase, se prioriza la atención a personas con dificultades de movilidad o sin transporte propio para acudir a los centros de acopio. Como parte de esta estrategia, se entregaron nueve toneladas de fertilizante a 16 productores del municipio de Fronteras, insumo que fue trasladado desde Moctezuma.
La entrega fue coordinada por el Distrito de Desarrollo Rural (DDR) 141, con apoyo del Ayuntamiento de Fronteras, personal del DDR 143, la coordinación estatal del programa y el equipo del Centro de Distribución de Apoyos (CEDA).
La etapa actual del programa contempla la distribución de fertilizantes tipo UREA y DAP en 58 municipios del estado, incluyendo comunidades alejadas de los 14 puntos de entrega establecidos.
La etapa final es acercar el producto a aquellos lugares más lejanos donde, como ya hemos repetido, podemos encontrar personas con alguna discapacidad y adultos mayores que se encuentren activos en el campo. Queremos ayudarlos para que, más allá de batallar, no se ocasione algún contratiempo mayor en ellos o en sus familias para la adquisición del fertilizante UREA y DAP", explicó el representante estatal de Sader en Sonora, Mtro. Juan Manuel González Alvarado.
La etapa final del programa está programada para iniciar en la segunda semana de septiembre y contempla un padrón ampliado para atender a un mayor número de productores.
Fuente: Tribuna del Yaqui