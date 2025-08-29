Cajeme recibe el primer Primer Foro Internacional de Diversificación Productiva para agricultores

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Con una serie de actividades para intercambiar experiencias, conocimientos y estrategias innovadoras entre productores, investigadores y especialistas del sector agrícola, Cajeme fue sede del Primer Foro Internacional de Diversificación Productiva 2025.

El evento que impulsó nuevas alternativas para el campo sonorense, con el objetivo de hacer frente a los retos del cambio climático, contó con la presencia de alcaldes de los municipios del sur de Sonora, además de funcionarios del gobierno municipal, estatal y federal. La titular de la Sagarhpa, Célida Teresa López Cárdenas, motivó a las y los productores a hacer nuevamente historia en el Valle del Yaqui, al recordar que fue el lugar en el que la famosa ‘revolución verde’ nació.

"Este foro busca innovar y atreverse a diversificar; reconozco el liderazgo de Cajeme y su impulso al desarrollo agrícola en el sur de Sonora", expresó. Por su parte, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, hizo el llamado a transformar las condiciones del valle y enfrentar a la adversidad.

Estamos seguros de que ustedes, como productoras y productores, tienen la capacidad, la voluntad y el compromiso de seguir trabajando y construyendo mediante la diversificación productiva que conlleva una reconversión de cultivos más apropiados para los climas escasos de agua, así como una reconversión tecnológica", destacó.

Juan González Alvarado, delegado de Sader en Sonora, destacó la participación de los entes adecuados para alcanzar las soluciones para el campo. "Estamos enfrentando situaciones de mucha adversidad, estamos en constante comunicación con los productores, desde el más pequeño hasta el más grande. De todos los problemas actuales, yo rescato lo más positivo: es que estamos cerrando filas y trabajando en equipo", afirmó.

Fuente: Tribuna del Yaqui