Constellation Brands trabaja en apoyo al campo sonorense; aportan con obras clave

Ciudad Obregón, Sonora.- La sustentabilidad de la Cuenca del Río Yaqui y el mejor aprovechamiento del agua son algunos de los beneficios que destaca el Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY) en relación a las obras de los cárcamos de rebombeo que construyó la empresa Constellation Brands.

"Recientemente, las obras que se llevaron a cabo fueron seis puntos donde se instalaron equipos de rebombeo, para poder aprovechar alrededor de 15 millones de metros cúbicos anuales de volúmenes que van por la red de drenaje y que son motivo de volúmenes que, una vez que se aplica el riego, el terreno suelta parte de los excedentes que se dan por la infiltración, van a dar a los drenes y estos volúmenes se reintegran de nuevo a la infraestructura de riego para volver a utilizarse y darle un mejor aprovechamiento a estos volúmenes", explicó Humberto Borbón Valencia, director general del DRRY.

Señaló que es por medio de algunas obras de la cervecera que se ha logrado un manejo más eficiente del agua utilizada para la agricultura del Valle del Yaqui. "Sin duda, el hecho de que podamos reintegrar estos volúmenes a la red de canales y a la infraestructura hidroagrícola es un beneficio directo; se están reaprovechando de nuevo, esos equipos los estamos operando nosotros aquí directamente y están automatizados, operan desde estas oficinas y, a medida que veamos escurrimientos en esos puntos, pues inmediatamente aprovechamos para que sea de mejor aprovechamiento para los productores", detalló Borbón Valencia.

¿Cómo funcionan?

"Una vez que los terrenos se han estado regando, llámense riegos de pre-siembra o los riegos de auxilio, el agua se aplica al terreno; el terreno, por sus condiciones naturales, tiene una infiltración: el agua va circulando a través del suelo y una parte de esos excedentes va a la red de drenaje. Tenemos aquí en el valle más de dos mil kilómetros de drenes, los cuales tienen algunos puntos donde se concentran los volúmenes que escurren en los terrenos, y es en esos puntos donde se observa una cantidad importante de volúmenes que se pueden aprovechar, que tenemos infraestructura de canales cercana, es donde principalmente se llevan a cabo estas inversiones", recalcó. La operación de dichos equipos es automatizada y, según el comportamiento de los escurrimientos en esos puntos, se logra un mejor aprovechamiento del recurso hídrico para su uso por parte de los productores agrícolas.

Fuente: Tribuna del Yaqui