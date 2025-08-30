Sonora: Constellation Brands moderniza pozos y construye represas para DRRY

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La modernización de la infraestructura hidráulica del Distrito de Riego del Río Yaqui, por medio de obras realizadas por la empresa Constellation Brands, representa un importante apoyo para la optimización del recurso hídrico, según Humberto Borbón Valencia.

El director general del Distrito de Riego del Río Yaqui afirmó que eso ha permitido que se realice un uso sustentable del agua y atender las necesidades de productores agrícolas y otros usuarios de la región.

“Se modernizaron alrededor de 13 pozos profundos, todo el equipo de bombeo desde lo que es el motor, tazones, la bomba, el transformador, todo el equipo completo para hacer más eficiente también y que de alguna manera tengamos menos consumo de energía eléctrica en esos equipos, es muy importante”, comunicó.

Señaló que esas obras de modernización y rehabilitación vinieron a mejorar y eficientar la conducción de agua y permitieron la recuperación de volúmenes en beneficio de las y los productores del valle.

“Además de las obras de los pozos, se construyeron tres represas sobre el canal principal bajo; uno en la Calle 1,000 y Canal Bajo, otro en la Calle 1,400 y otro en la Calle 1,800 allá en la colonia Allende. Y esto nos permite tener más seguridad en el manejo del canal principal, nos permite hacerlo más eficiente y que esto nos permita de alguna manera una mejor operación del canal bajo”, agregó.

