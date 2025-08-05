Productores de maíz se declaran en crisis por altas temperaturas en Chiapas

Comparta este artículo

Chiapas, México.- Productores de maíz en las regiones de la Costa, Soconusco y Frontera Sur de Chiapas reportaron afectaciones en sus cultivos debido a las altas temperaturas registradas durante el periodo conocido como canícula. Las pérdidas han impactado principalmente a agricultores de municipios como Frontera Hidalgo, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Metapa y Mazatán.

De acuerdo con Indalecio Flores Bahamaca, coordinador regional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), alrededor de mil 500 productores resultaron afectados.

Estamos hablando aproximadamente de mil 500 productores que han salido perjudicados con la canícula, de tal manera que el desarrollo de las plantaciones de maíz ya estaba de salida (…) y con esta sequía se vinieron hacia abajo", denunció Flores Bahamaca.

El líder campesino hizo un llamado urgente a las autoridades federales, estatales y municipales para que supervisen la situación en campo y otorguen paquetes tecnológicos que incluyan insumos, fertilizantes, semillas certificadas, bombas aspersoras y herbicidas, con el objetivo de intentar rescatar una segunda cosecha.

Altas temperaturas impactan producción de maíz en Chiapas

Fenómeno climático

Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre el 1 y el 29 de julio de 2025 se registró un 21 por ciento menos de lluvias en comparación con el promedio histórico para ese periodo, especialmente en el oriente, sureste y sur del país. Esto discrepa con los datos de junio, mes en el que se reportó un superávit del 55.8 por ciento en las lluvias a nivel nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui