Panorama del Valle del Yaqui es CRÍTICO para la actividad agropecuaria; lluvias no son suficientes

Ciudad Obregón, Sonora.- El secretario general de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), Omar Alberto Guillén Partida, dio a conocer que, pese a las precipitaciones que se han registrado últimamente en la región y las ligeras captaciones que ha recibido la presa Álvaro Obregón, mejor conocida como Oviáchic, el panorama sigue siendo crítico para la actividad agrícola en el Valle del Yaqui.

Guillén Partida destacó que, aunado a lo anterior, existe incertidumbre en el mercado internacional, debido a que los precios de algunos granos oscilan entre los 4 mil 700 y los 4 mil 800 pesos y los costos de producción en algunos casos ascienden a 5 mil 500 pesos. "El panorama es sumamente crítico; por un lado, seguimos sin poder planear el ciclo, ya que tenemos que esperar a agosto y septiembre para tener claro qué captación de lluvia y escurrimiento ayudaron a incrementar los volúmenes de la presa. De acuerdo al Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), no hemos podido superar el 16 por ciento de almacenamiento de agua y con eso no podría implementarse el cultivo", afirmó.

Guillén Partida dio a conocer que, aunado al tema del agua, los productores de la región enfrentan el problema de la falta de créditos por parte de las instituciones financieras, esto debido a que no pueden demostrar que cuentan con las garantías necesarias para pagar los préstamos.

"Tenemos que tener agua, primero que nada, para poder proyectar; pero, de entrada, no se ven buenas expectativas y eso es muy preocupante, ya que afectará el bienestar económico de muchas familias del sector social, del campo y del comercio", destacó el secretario general de la Alianza Campesina. Finalmente, Guillén Partida indicó que, en el mejor de los escenarios, solo se podría sembrar el 50 por ciento de la superficie.

Las siembras pueden verse paralizadas

