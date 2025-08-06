Sonora: Temporada extractiva de jaiba se mantiene regular en la región de Empalme

Comparta este artículo

Empalme, Sonora.- A casi un mes de haber dado inicio, la temporada extractiva de jaiba se mantiene regular, con arribos de entre 30 y 40 kilogramos por embarcación menor que sale a su captura, dijo Gilberto Cota Valdez.

El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Empalme manifestó que, si bien los volúmenes de captura han disminuido, aun así la producción es aceptable, lo que genera una derrama económica regular en este municipio.

Estimó que, entre Empalme y Cruz de Piedra, son alrededor de 100 pescadores los que salen a la captura del crustáceo, y por tanto igual el número de familias que se benefician y subsisten con esta actividad pesquera.

Esto sin contar a los compañeros de Las Guásimas y Guaymas, que en este último caso son menos, pues gustan mejor de ir hacia la captura de escama, puntualizó.

El líder pesquero comentó que para el mes de octubre ya disminuye significativamente la producción de jaiba, pero para ese entonces ya está en marcha la temporada extractiva de camarón.

Fuente: Tribuna del Yaqui