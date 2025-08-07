Impulsa Gobierno de Sonora apoyo emergente para productores de trigo cristalino

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de alcanzar un precio de 310 dólares por tonelada, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) activó el Programa Emergente de Apoyo a Productores de Trigo Cristalino 2025.

Esta estrategia busca respaldar a los productores afectados por la crisis hídrica y las fluctuaciones internacionales en el precio del cereal. Mediante este programa, el Gobierno del Estado otorgará un apoyo de 10 dólares por tonelada, equivalente a 195 pesos, a quienes sembraron trigo cristalino en las regiones sur y norte de Sonora.

Célida López Cárdenas, titular de Sagarhpa, informó que actualmente el precio de mercado del trigo cristalino es de 300 dólares por tonelada, por lo que, con el apoyo estatal, las y los productores recibirán un precio final de 310 dólares.

Agregó que, para acceder a este apoyo, los productores que ya hayan cosechado y comercializado su trigo deberán acudir a la empresa correspondiente, donde se habilitarán ventanillas receptoras de documentación para que la Sagarhpa procese el pago. Los requisitos incluyen: permiso de siembra, constancia de situación fiscal del SAT, contrato con la empresa comercializadora y factura correspondiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui