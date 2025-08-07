Invitan a productores de Sonora a registrarse en programa de reconversión de cultivos

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Para fortalecer la rentabilidad del sector agrícola y ofrecer alternativas ante las condiciones climáticas actuales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) llamó a los productores a registrarse en el Programa Emergente de Reconversión Productiva de Cártamo 2025.

Esta estrategia forma parte de las acciones para atender de manera oportuna y responsable los retos que enfrenta el campo, promoviendo cultivos con menor demanda hídrica y buen valor de mercado.

Célida López Cárdenas, titular de la Sagarhpa, convocó a los productores a integrarse a este programa que contempla un precio base de comercialización de 425 dólares por tonelada, al cual el Gobierno de Sonora sumará un apoyo directo de 12.50 dólares, para alcanzar un precio final de 437.50 dólares por tonelada de cártamo.

Los productores interesados deberán presentar su documentación ante las empresas Aceites del Mayo y Aceites y Proteínas. Los requisitos incluyen: solicitud de apoyo, carta de autorización de cesión de derechos, acta de entrega-recepción, identificación oficial vigente, permiso de siembra correspondiente al ciclo agrícola 2024-2025 y contrato de comercialización con la empresa.

Fuente: Tribuna del Yaqui