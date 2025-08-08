Productores del Valle del Yaqui, en alerta por "pobre" almacenamiento en presas del Río Yaqui

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un muy pobre almacenamiento registra el sistema de presas del Río Yaqui, a poco más de un mes de que se tenga que autorizar la cantidad de hectáreas para siembra en el Valle del Yaqui, según Mario Alberto Pablos Domínguez, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY).

"Es preocupante para todos los productores la situación que está prevaleciendo por la poca captación que tiene el sistema de presas del Río Yaqui. Ahorita ya, en los primeros días de agosto, van 59.2 millones de litros acumulados en lo que va del mes, y ya sumados van 461 millones, pero lo preocupante es que deberían de ir cerca de 1,800 millones", señaló.

Pablos Domínguez recordó que este es el año con menor cantidad de lluvias y captación en las presas. "El panorama no pinta bien, así como va, repetiríamos un ciclo como el anterior sin agua de presa; tenerla es lo mejor, combinándola, obviamente, con la de pozos para poder hacer el volumen total y sembrar todo el Valle del Yaqui", recalcó.

El presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui indicó que espera que haya fenómenos meteorológicos con bastante agua, como sucedió en el 2022, con un agosto que fue excepcional y una aportación del 70 por ciento de la media anual, y un septiembre que aportó más del doble de la media anual de tres mil 041 millones. En esa ocasión se obtuvieron 3,883 millones de metros cúbicos. Hay que recordar que 49 mil hectáreas fueron autorizadas para el ciclo 2024-2025 de las 220 mil que existen en la superficie del Valle del Yaqui.

Almacenamiento actual de las presas

Fuente: Tribuna del Yaqui