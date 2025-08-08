Unión Ganadera anuncia rehabilitación de 300 kilómetros de caminos rurales en el Valle del Mayo

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Senderos intransitables y peligrosos son los que diariamente tienen que recorrer los habitantes de las comisarías rurales, así como los productores ganaderos de la región del Mayo, por lo que la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) anunció que se le dará mantenimiento a más de 300 kilómetros de caminos vecinales.

Esto gracias a la gestión que los líderes ganaderos a nivel estado realizaron con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, para que se donara maquinaria pesada a los ayuntamientos de Navojoa y Huatabampo, quienes serán los encargados de darle mantenimiento a dichos caminos.

El proyecto

Ricardo Flores Argüelles, secretario de la Asociación Ganadera Local de Navojoa, 'Rafael Russo Voguel', que en años anteriores se había alcanzado a dar mantenimiento solo a 180 o 200 kilómetros por falta de maquinaria; sin embargo, tras reforzar el parque vehicular de los ayuntamientos del sur de Sonora, se espera que este año se logre cubrir el 100 por ciento del área rural e incluso la zona urbana.

En años anteriores nos habían faltado ciertas áreas, pero como ya tenemos aquí la maquinaria, pues esperamos abarcar toda el área geográfica de las comunidades… Estamos hablando de alrededor de 200 a 300 kilómetros de caminos vecinales", puntualizó.

En el caso de Navojoa, entre los caminos rurales que se rehabilitarán se encuentran la comisaría de Camoa, Tesia, Masiaca, Bacabachi, Rosales, Fundición y San Ignacio Cohuirimpo, entre otras comunidades más que lo soliciten.

Fuente: Tribuna del Yaqui