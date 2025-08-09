Cajeme: Sectores productivos a la espera de lluvias para que florezca economía

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Ante la crisis económica que se registra en la región, por la falta de circulante, las escasas ventas en los comercios de la localidad, el cierre de negocios y la reducida actividad agrícola, integrantes de los diferentes sectores productivos de la localidad imploran por lluvias.

Respecto a la situación que prevalece en el sur de Sonora, Gustavo Cárdenas García, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servytur), expresó: “que llueva con el favor de Dios”, tras cuestionársele sobre las afectaciones generadas por la sequía y las posibles soluciones a la generalizada crisis económica que vive Cajeme.

En el mismo sentido se ha expresado el presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), Mario Pablos Domínguez, quien también ha solicitado a un ‘poder divino’ que beneficie al sur de la entidad con lluvias, a fin de que se reactive la actividad agropecuaria.

También el secretario de organización de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), Omar Guillen, ha recurrido al llamado de un poder superior para que la región sea favorecida por la situación climatológica y se registren precipitaciones que le permitan a la presa Álvaro Obregón recuperar sus niveles de captación de agua.

Fuente: Tribuna