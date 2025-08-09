Sonora podría exportar ganado antes que otras entidades; esto dicen autoridades ganaderas

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Para el líder de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Juan Ochoa Valenzuela, Sonora podría abrir la frontera para la exportación de ganado antes que cualquier otra entidad debido a los niveles de sanidad que se manejan en la entidad.

Mencionó que se formó una comisión técnica que está en contacto constante con la autoridad de Estados Unidos (EU) para mantener un cerco sano, cumpliendo todos los estándares de calidad y de sanidad que pide el gobierno estadounidense.

Dijo que se encuentran en el trampeo de la mosca, que se divide en dos periodos de 45 días cada uno, para llevarlos a analizar y demostrar que en Sonora no hay presencia del gusano barrenador ni de ningún otro animal que pueda poner en riesgo la calidad de la carne de res.

Juan Ochoa Valenzuela en entrevista con medio de comunicación

Regionalización

Ochoa Valenzuela señaló que "no tenemos la mosca del gusano barrenador del ganado. En el tema de regionalización, Sonora tiene un estatus que podría permitir la apertura de la frontera antes que en otros estados y estamos tratando de hacer valer eso".

Adelantó que el Gobierno de Estados Unidos tiene la idea de regionalizar la frontera e implementar nuevos protocolos para que Sonora pueda avanzar en la exportación de ganado o de carne.

Actualmente, el rezago de cabezas por exportar de Sonora a Estados Unidos es de 120 mil, por lo que los ganaderos deben vender sus animales al mercado nacional, donde pierden hasta el 35 por ciento del valor total.

El Gobierno de Estados Unidos ordenó a Sonora colocar 404 trampas de mosca como parte de los protocolos para la reapertura de la frontera, junto con otras medidas de sanidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui