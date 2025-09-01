Ciudad Obregón: Mala captura de jaiba sufren pescadores de Bahía del Tóbari

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Pérdidas importantes ha estado generando a pescadores de la Bahía del Tóbari la mala temporada de captura de jaiba que se está presentando desde hace varias semanas, según comentaron. "Normalmente, uno debería estar sacando, más o menos, entre 20 a 40 kilos de jaiba entera por día, para poder solventar los gastos, porque si no, estás perdiendo ya", comentó Martín Cervantes.

La temporada de jaiba inició hace exactamente dos meses, según el pescador conocido como 'El Martinón'. "Estamos desde el primero de julio que se abrió la temporada de jaiba, pero lamentablemente no ha dado resultados; solo los primeros 10 días se puso más o menos bien, sacaba los gastos la gente y ahora ya ni eso", dijo a TRIBUNA.

Recalcó que es prácticamente nula la posibilidad de lograr utilidad en las jornadas de los equipos de pesca que salen diariamente en sus pangas para tratar de lograr una buena captura de producto del mar.



Pesca insuficiente

"Hemos estado sacando de a 10 a 15 kilos, lo que resulta muy poco porque anda en 45 pesos el kilo de jaiba entera, para entregarlo a las cooperativas, y menos la renta de las pangas y gasolina; hasta sales perdiendo", explicó. Aseguró que la gran mayoría de las familias de pescadores del Paredoncito, Paredón Colorado y otras comunidades pesqueras de esa región de la costa del Mar de Cortés, la están pasando bastante mal y solo esperan que se levante la veda del camarón para ver si su suerte mejora.

"Estamos esperando a ver si Dios quiere y se abre la veda temprano, pero aún falta que nos den las fechas. Yo creo que se va a levantar en unos 15 o 20 días más, pero no han dado todavía fecha", recalcó el pescador. Además de la jaiba, 'Martinón' agregó que recientemente también se estuvo sacando mantarraya. "Parece ser que ahorita están saturados los mercados y la gente que estaba sacando la jaiba, sacaron los chinchorros porque están saturados los mercados de manta", señaló.

En la bahía del Tóbari hay alrededor de 100 equipos de pescadores, cada uno formado por al menos tres pescadores. "Estamos hablando de al menos 300 familias que se pueden favorecer de la pesca aquí en la comunidad", mencionó.

Fuente: Tribuna del Yaqui