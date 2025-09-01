En Guaymas y Empalme exhortan a transportistas agrícolas para que se regularicen

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- La delegación del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (Imtes) en Guaymas y Empalme, y el Ayuntamiento, otorgaron tres meses de gracia a las personas que explotan el servicio de transporte de pasaje agrícola en el valle para que regularicen sus unidades.

Lo anterior, debido a que la mayoría de estas personas utilizan unidades que no cuentan con documento alguno para explotar el servicio, como es la concesión o permiso correspondiente, como tampoco placas de circulación.

En reunión que sostuvieron el delegado del Imtes, Mizhael Sahid Nápoles Cañedo, y el alcalde Luis Fuentes Aguilar, con transportistas del valle de Guaymas y Empalme, les expusieron la necesidad de regularizarse para poder explotar el servicio, pues de lo contrario no lo podrán hacer.

Para ello, se le otorgó tres meses de plazo para que realicen los trámites correspondientes para obtener una concesión o permiso, así como el emplacamiento de las unidades y licencia de operador vigente de quien las conduzca.

El presidente municipal dijo que el Ayuntamiento, a través de la Coordinación Municipal de Transporte, tiene toda la voluntad y disposición de acompañar en el proceso de regularización a los transportistas, con asesoría, trámites y todo lo necesario.

El dirigente del Sindicato de Trabajadores del Campo en Guaymas y Empalme, y transportista, Agustín Urías Arenas, reconoció que la mayoría de quienes explotan este servicio lo hacen de manera irregular, pues son escasos los que cuentan con concesión o permiso para hacerlo, además de que muchas de las unidades son 'chuecas'.

Fuente: Tribuna del Yaqui