Pescadores de Huatabampo reciben apoyos de motores del Gobierno del Estado

Huatabampo, Sonora.- El Gobierno del Estado, junto al Gobierno Municipal de Huatabampo, realizó la entrega de 50 cartas de asignación de motores fuera de borda a diversas cooperativas pesqueras del sur de Sonora.

Alberto Vázquez Valencia, presidente municipal, mencionó que la inversión total durante este programa supera los 6.9 millones de pesos (mdp), el cual busca fortalecer la actividad productiva de las comunidades ribereñas.

La entrega de los motores la estamos realizando en un momento estratégico, justo antes del levantamiento de la veda del camarón. Con este equipo, los pescadores podrán salir al mar con mayor seguridad y eficiencia, lo que se traduce en mejores oportunidades para el sustento de sus familias", señaló.

Vázquez Valencia puntualizó que esta acción es una muestra del compromiso de ambos niveles de gobierno con la gente, proporcionando las herramientas necesarias para que los pescadores locales mejoren su trabajo, el bienestar y la calidad de vida de sus comunidades.

Nuestro compromiso es con la gente", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui