Sonora: Ribereños consideran buena la fecha de apertura a temporada de camarón; será el próximo 19

Guaymas, Sonora.- Tomando en cuenta que las tallas ya se encuentran óptimas, pescadores ribereños consideran buena la fecha que las autoridades de pesca en el país han fijado para el inicio de la próxima temporada camaronera, el 19 de este mes de septiembre.

José Ramón Ocampo Meza, presidente de la Sociedad Cooperativa de Pescadores Ribereños Guaymas – Empalme, dijo que además se considera buena fecha, considerando que en los próximos días se espera mal tiempo ante la cercanía que se va a dar de un huracán o tormenta tropical.

Para el viernes 19 se espera que ya se disipe el riesgo, y entonces con confianza y seguridad hacerse a la mar para la captura del preciado producto, enfatizó.

Sobre el precio que puede tener el camarón en el mercado internacional, Ocampo Meza expuso que este, por lo general, se da durante la primera semana de iniciada la temporada, el cual Ocean Garden lo determina en base a las tallas y producción; "esperemos que ahora nos vaya mejor que el año pasado, para bien de los pescadores y sus familias".

Fuente: Tribuna del Yaqui