'Lorena' deja en presa de Guaymas, Punta de Agua, muy poca captación

Guaymas, Sonora.- Los remanentes de la tormenta tropical 'Lorena', que se sintieron en esta región el pasado fin de semana, dejaron muy poca aportación a la presa Ignacio R. Alatorre (Punta de Agua), la cual en estos momentos se encuentra a menos de la mitad de su capacidad.

El jefe de Distrito de Riego 084 Guaymas – Empalme de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Casimiro Reyes Quezada, dio a conocer que las lluvias de 'Lorena' aportaron solo alrededor de un millón de metros cúbicos de agua, es decir, mucho menos a lo que se esperaba. Indicó que, al 2 de septiembre, antes de las lluvias generadas por este fenómeno meteorológico, la presa se mantenía con 5.3 millones de metros cúbicos de agua, y tras las precipitaciones, el volumen ascendió a solo 6.3 millones de metros cúbicos.

En tanto, del sábado 30 de agosto al sábado 6 de septiembre, la captación fue de cerca de tres millones de metros cúbicos de agua, agregó, lo que indica que las lluvias previas a 'Lorena' que se registraron en la cuenca del Mátape generaron mayores aportaciones. Reyes Quesada comentó que los modelos meteorológicos marcan la formación de otro ciclón en el Pacífico mexicano, el mismo que por su trayectoria traería lluvias a esta región, "y hay que esperar cómo viene y los beneficios que dejará a la presa".

Con relación a la programación de cultivos para la temporada otoño-invierno en la zona de La Misa, Punta de Agua y Palo Verde, el funcionario federal manifestó que esta se hará el primero de octubre próximo. La programación se va a hacer en base al volumen de agua que tenga la presa para esa fecha, puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui