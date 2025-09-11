Presa del Mocúzarit se recupera; esperan un ciclo agrícola sin restricciones en el Valle del Mayo

Navojoa, Sonora.- Contrario a los pronósticos, las recientes lluvias han permitido una recuperación histórica en la presa del Mocúzarit, ya que su almacenamiento aumentó hasta un 200 por ciento en tan sólo un mes; lo cual se ha convertido en un panorama alentador para los productores agrícolas en el Valle del Mayo.

De acuerdo al Informe Hidrométrico y Climatológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hasta el 11 de agosto la presa registra un almacenamiento de 649 millones de metros cúbicos (Mm3), lo cual representa poco más del 60 por ciento de su capacidad de embalse.

Las proyecciones

Cabe señalar que durante el último ciclo agrícola, más del 70 por ciento del Valle del Mayo se quedó sin sembrar por falta de agua; sin embargo, con el actual nivel de almacenamiento en la presa Adolfo Ruiz Cortines, más los pronósticos de lluvias que se esperan, se podrá cubrir el 100 por ciento de las hectáreas.

Ya está en 650 Mm3, prácticamente ya se puede cubrir la superficie total… Normalmente, se requieren 750 Mm3 por ciclo, pero al contar con 650, más los 120 Mm3 que se utilizan de pozos, ya significa que habrá superficie completa", puntualizó Víctor Leonel Félix Káram, productor agrícola.

Fuente: Tribuna del Yaqui