Estados Unidos emitirá dictamen para reapertura de la frontera; Sonora está a la espera

Hermosillo, Sonora.- Después de la visita del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) a Sonora para evaluar al ganado, se tendrá un dictamen para una posible reapertura de la frontera para la exportación de reses después del 22 de septiembre.

El presidente de la Unión Regional Ganadera de Sonora (UGRS), Juan Ochoa Valenzuela, dijo que durante la visita esta semana de autoridades de los Estados Unidos, no se tuvieron observaciones o sugerencias para el trato de ganado o de las instalaciones que se tienen. Recordó que no hay pretexto para mantener la frontera cerrada y se trata de un tema político, debido a que Sonora cuenta con los estándares más altos de calidad y sanidad en la crianza de ganado.

Nosotros hemos estado cubriendo todo lo técnico, no ha habido nada que no hayamos hecho y, obviamente, el tema es más político que todo lo que sabemos ya y estamos en espera de que la decisión cambie", apuntó.

Ochoa Valenzuela mencionó que esperan que el dictamen sea a favor de la reapertura de la frontera para el cruce de ganado que se tiene en rezago. Desde el 9 de julio, la frontera con Estados Unidos ha permanecido cerrada para el cruce de ganado Sonora, por las cuarentenas de Nogales y de Agua Prieta.

Como dato adicional, debido a esta situación, 120 mil reses siguen sin poder cruzar a Estados Unidos, y se estima que las pérdidas económicas suman alrededor de mil 500 millones de pesos.

#Hermosillo | El 22 de septiembre se tendrá el dictamen de la USDA sobre la revisión de ganado sonorense, confirmó el líder de Unión Regional Ganadera Juan Ochoa uD83DuDC2E pic.twitter.com/gsePkRmYRP — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui