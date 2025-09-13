Sader destaca apoyo del gobernador Alfonso Durazo al sector agropecuario en Sonora

Hermosillo, Sonora.- El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora, Juan González Alvarado, reconoció el respaldo del gobernador Alfonso Durazo al sector primario durante su Cuarto Informe de Gobierno, destacando los avances en la diversificación de cultivos y la tecnificación del riego.

"Lo que nos sostiene a nosotros es el sector primario. Hay que destacar las inversiones que se han gestionado y las administraciones que se han impulsado. Se han destinado más de seis mil millones de pesos para la tecnificación de riego en el Valle del Yaqui y el Valle del Mayo", señaló.

El funcionario explicó que una de las prioridades ha sido la reconversión de cultivos hacia variedades de mejor demanda de agua, así como continuar con programas sociales que benefician a los productores. En ese sentido, destacó la ampliación del programa de fertilizantes, que pasó de cinco mil a 12 mil beneficiarios, gracias a la gestión del gobernador.

Finalmente, González Alvarado resaltó la cercanía con Durazo Montaño y la coordinación con todo el gabinete: "Estamos al pie del cañón con el gobernador, lo queremos mucho y lo admiramos. Es un liderazgo muy importante a nivel nacional y le ha cumplido a carta cabal a todos los sonorenses", culminó.

Fuente: Tribuna del Yaqui