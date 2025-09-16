Complicado panorama agrícola en el Valle del Yaqui de Ciudad Obregón por falta de agua

Ciudad Obregón, Sonora.- Mario Alberto Pablos Domínguez, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), afirmó que el panorama para la agricultura del Valle del Yaqui continúa bastante complicado. "El tema agrícola productivo está muy complicado todavía, a pesar de que ya rebasamos mil 470 millones de metros cúbicos en el sistema de presas que contempla los 470 millones, consumo humano 100 millones, 250 millones para comunidades yaquis, pueblos ribereños y minas, dan un total de 470 millones que se garantizan primeramente antes de la agricultura; lo que sume de ahí es para la agricultura", aclaró.

Él, también representante del grupo de productores 'Tres Valles', ofreció detalles sobre las necesidades del vital líquido.

Si ya llevamos ahorita un millón 800 mil arriba, más o menos, podemos decir que hay 400 millones para la agricultura de agua de presa; sumado a la de bombeo, pues pudiéramos tener un mejor panorama de mayor área de cultivos, pero no la tenemos al cien, porque ocupamos dos millones 100 mil de agua en presa más, sumado a 400 millones de bombeo, que nos hacen el gran volumen para sembrar las 210 mil hectáreas regables del valle del Yaqui, entonces nos falta mucho volumen para tener garantizada la siembra", detalló Pablos Domínguez.

Insistió en que es mínimo lo que se puede establecer con el caudal de agua que les pueda dar la presa y la de bombeo y explicó que el garbanzo, cártamo, girasol, canola y posiblemente cebada son las opciones de cultivos de baja demanda de agua para contemplar.

Dos semanas para el límite

Reconoce que se acerca el límite de tiempo para que se defina la autorización de superficie a sembrar.

Estamos a dos semanas de que concluya el mes de septiembre y poder sumar el volumen que pudiera caer a la cuenca, para cuando podamos determinar el proyecto productivo y de riego para el valle del Yaqui", dijo.

Destacó que, para los productores del Valle del Mayo, las buenas noticias son que ya tienen prácticamente asignado el cien por ciento de su superficie; situación que lamenta, es contraria para el Valle del Yaqui.

Faltan 14 días para que se defina la cantidad de hectáreas autorizadas para la siembra con agua de presa. Alrededor de cinco distintos cultivos de baja demanda de agua son las opciones que podrían tener todos los productores locales.

#Sonora | Clima en Sonora: Prevén lluvias para hoy en la noche y mañana en la madrugada en Ciudad Obregón ?? https://t.co/m5NC4rJ87Q — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui