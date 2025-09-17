Inicia la temporada de camarón en Guaymas y Empalme con expectativa de buenas tallas

Guaymas, Sonora.- Por muestreos que han hecho algunos grupos de pescadores, especialmente hacia la zona de Las Guásimas, las tallas de camarón ya son buenas, por lo que se espera que al menos en este aspecto tener un buen arranque de la temporada de captura, que inicia mañana.

El empresario pesquero, Manuel Aguilar Soto, dijo que en esos muestreos prevalece la talla 16/20, e incluso U-15, la cual ya tienen buen valor comercial, por lo que en este sentido los pescadores pueden tener ya algo de ventaja.

"Lo que no sabemos es cómo va a ser el volumen. En lo personal, y como seguramente todos los pescadores, quisiera que la temporada de camarón fuera igual como fue la de la aguamala, en la que hubo muy buena producción", agregó.

Con relación a las fechas que dieron las autoridades de pesca para cerrar la veda al camarón, que en el caso de las riberas es el 19 de septiembre, y el 29 para la flota de altamar, Aguilar Soto consideró que son muy adecuadas.

En el caso de la apertura para los pescadores de ribera, es buena fecha, porque el camarón ya tiene talla, y si nos esperamos más el producto se puede ir a aguas profundas, en donde ya no lo pueden capturar, puntualizó.

Quisiéramos que las tallas fueran U-15, o U-10, añadió, pero eso en estos momentos es imposible, por lo que vamos a esperar como arranca la temporada.

Por su parte, Gilberto Cota Valdez, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Empalme, lamentó que este inicio de temporada no va a ser como en años anteriores, pues ahora muchos pescadores no tuvieron recursos ni siquiera para avituallar sus embarcaciones.

50 kilogramos en promedio, fue la captura de camarón por panga al arranque de la temporada pasada.

Fuente: Tribuna del Yaqui