Insuficiente agua en el Valle del Yaqui de Ciudad Obregón pone en riesgo la temporada agrícola

Ciudad Obregón, Sonora.- Pese a las recientes lluvias que se han registrado en la región, las cuales dejaron algunas aportaciones al sistema de presas de la entidad, la cantidad de agua aún no es suficiente para determinar la cantidad de hectáreas que se podrán sembrar para el próximo ciclo agrícola, razón por la cual se ha solicitado la declaratoria de zona de desastre, pero no se ha obtenido respuesta.

Mario Pablos Domínguez, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), explicó que, hasta el momento, los productores de la región cuentan con el agua de pozo, la cual equivale a 400 millones de metros cúbicos, con lo cual apenas se podrían sembrar 66 mil hectáreas.

Nos hace falta mucho volumen de agua para poder garantizar las 210 mil hectáreas irrigables en el Valle del Yaqui; si bien es cierto que ya el mes de septiembre supera la media, nos hace falta mucho volumen", indicó.

Comentó que, para extender la superficie de siembra, se realizó una solicitud ante la Comisión Nacional de Agua (Conagua), a fin de que se les permita la utilización de poco más de 400 millones más para combinar el agua de pozos con el agua rodada de presa.

Agregó que para satisfacer los consumos prioritarios como el humano, pueblos ribereños, comunidades yaquis y la actividad minera, se requieren 470 millones de metros cúbicos y de ahí en adelante se puede destinar agua para la agricultura.

Cabe destacar que el sector agropecuario ha insistido en declarar zona de emergencia o desastre a los Valles del Yaqui y Mayo, debido a que la falta de siembra puede generar que dejen de circular en la región aproximadamente ocho mil millones de pesos.

Por ello, el sector agro insiste en declarar la zona de desastre, pues la falta de agua ha dejado pérdidas estimadas en más de 15 mil millones de pesos.

Fuente: Tribuna del Yaqui