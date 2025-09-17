Sader en Sonora abre registro a productores para adquisición de mil sementales

Hermosillo, Sonora.- Para que pequeños y medianos productores en el estado accedan al apoyo para la adquisición de sementales bovinos, con registro genealógico y evaluaciones genéticas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora informa que ya está abierta la convocatoria; el registro cerrará el próximo 17 de octubre.

El programa tiene como objetivo contribuir a la productividad de las Unidades Económicas Pecuarias de manera sostenible y sustentable, fortaleciendo el crecimiento del sector y abonando a la soberanía alimentaria.

El apoyo, anunciado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, considera un valor de referencia de hasta 70 mil pesos por semental, de los cuales la aportación federal cubrirá hasta el 25 por ciento por bovino. La aportación estatal contempla el 25 por ciento adicional, y el 50 por ciento restante corresponderá al productor beneficiado.

La convocatoria está dirigida a productores pecuarios que cuenten con entre 5 y 50 vientres bovinos dentro del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (Siniiga), y que tengan su Unidad de Producción Pecuaria (UPP) ubicada en alguno de los estados participantes en el programa.

La cobertura del programa es para los ganaderos de los 72 municipios de Sonora, por lo que todos los productores interesados podrán participar sin importar la región en la que se encuentren.

Como parte de la estrategia de impulso al sector, la convocatoria se enmarca en el Programa para la Industrialización de la Carne en estados del Norte, que incluye a Coahuila, Durango y Sonora. Para la entidad sonorense se contempla un monto total de 869 millones de pesos.

#Hermosillo | Juan González Alvarado, delegado de SADER en Sonora uD83DuDDE3? pic.twitter.com/JeA98ov5Bv — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui