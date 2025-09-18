Hermosillo: Realizará la Sagarhpa el Foro de Acuacultura Sonora 2025

Hermosillo, Sonora.- El próximo 25 y 26 de septiembre, en el Hotel Fiesta Americana Hermosillo, el Gobierno del Estado realizará el Foro de Acuacultura Sonora 2025, para impulsar el desarrollo sustentable de la producción acuícola. Esta iniciativa forma parte de la estrategia estatal para fortalecer el sector pesquero y acuícola, compartir experiencias, conocimientos y avances tecnológicos que incrementen la competitividad de Sonora y aseguren la sostenibilidad de los recursos marinos.

Celida López Cárdenas, secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), destacó que el foro reunirá a investigadores, productores y expertos nacionales e internacionales, quienes abordarán temas clave para el futuro de la acuacultura en México.

Entre las conferencias magistrales destacan: 'La importancia de la acuacultura regenerativa', a cargo del doctor Ernesto Rodríguez Leal, del Centro de Innovación Acuícola (CAAI), y 'Acuacultura de totoaba: futuro y retos', presentada por el doctor Conal David True, de la UABC en Ensenada.

Se desarrollarán ponencias sobre la producción de camarón en Sonora, la sustentabilidad en la pesca y acuacultura en México, la acuacultura rural, el cultivo de moluscos y algas marinas, así como los desafíos técnicos de la implementación del sistema IPRS para la crianza de totoaba en la camaronicultura.

El programa también contempla temas como el desarrollo de la investigación y la acuacultura en México, sus retos y desafíos; la producción de alevines de tilapia y las perspectivas de producción y exportación de moluscos en el noroeste del país, además de la denominación de origen de la totoaba.

El Gobierno de Sonora invita a productores, estudiantes, investigadores y público interesado a participar en este foro, que representa un espacio estratégico para construir soluciones innovadoras y fortalecer el liderazgo de la entidad en la acuacultura nacional.

uD83DuDC49uD83CuDFFBuD83DuDDD3? Acompáñanos al Foro de Acuacultura Sonora 2025, los días 25 y 26 de septiembre en el Hotel Fiesta Americana en Hermosillo a partir de las 8:00 am.



uD83DuDC1FUn evento que reúne a productores, especialistas y autoridades para impulsar la innovación y la sostenibilidad del sector. pic.twitter.com/g9rgoNyPqK — SAGARHPA Sonora (@SAGARHPASonora) September 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui