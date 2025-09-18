Productores del Valle del Yaqui de Ciudad Obregón participarán en encuentro nacional en la UNAM

Cajeme, Sonora.- Mario Alberto Pablos Domínguez, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), encabezó la rueda de prensa en la que, junto a varios productores agrícolas del Valle del Yaqui, dieron a conocer el encuentro que tendrán con economistas de la Universidad Autónoma de México (UNAM) en la Ciudad de México.

"Será un encuentro a nivel nacional con productores de más de 25 estados de la República. El frente se conformó con 22 estados; ahí está la invitación y este evento se realizará en la Facultad de Economía de la UNAM y el Frente Nacional de Rescate del Campo Mexicano", detalló Mario Alberto Pablos Domínguez, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui.

El tema del encuentro es 'Recuperemos la agricultura nacional', señaló por su parte Alberto Vizcarra.

Ya no tenemos una agricultura nacional como antes, cuando el Estado mexicano era el preocupado por asegurar, vía instrumentos de crédito, precios de garantía, regulaciones comerciales y la misma banca, asegurar junto a metas nacionales de producción la capacidad para que México redujera su dependencia alimentaria", comentó.

Proteger el mercado nacional alimentario es uno de los puntos del encuentro; para eso debemos tener una política universal de precios de garantía, es decir, que nuestro mercado alimentario, particularmente los granos básicos, no se determine en una bolsa especulativa fuera del mercado nacional que determine esos precios sin considerar los costos del mercado interno", agregó.

Dicho encuentro será el próximo jueves 25 de septiembre en la Ciudad de México a las 10:00 horas y tendría una duración de al menos cuatro horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui