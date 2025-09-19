Temporada camaronera 2025 en Guaymas y Empalme tiene un mal arranque

Guaymas, Sonora.- Con arribos de apenas unos 35 kilogramos en promedio por embarcación, la temporada extractiva de camarón 2025-2026 para el sector ribereño tiene un mal arranque en Guaymas y Empalme, considerada aún peor que la anterior, que fue catalogada como mala.

Los pescadores salieron al primer minuto de ayer a la captura del llamado 'oro rosado', con la esperanza de que, al menos, el inicio de la temporada fuera bueno, pero conforme fueron transcurriendo las horas, esas esperanzas se iban extinguiendo.

José Ramón Ocampo Meza, presidente de la Federación de Cooperativas Guaymas-Empalme, consideró como muy malo el arranque, mucho peor que el año pasado. Comentó que las embarcaciones tienen arribos de entre los 30 y los 35 kilogramos en promedio, y tomando en cuenta que aún es con cabeza, entonces se tiene que quedará muy poco margen de utilidad, dados los altos costos de producción.

Por su parte, para Celia Arias, de la Sociedad Cooperativa 'Los Caimanes', el arranque de la temporada es muy desastroso, muy por debajo de las de por sí pocas expectativas que se tenían. Dijo que la talla que prevalece es la 16/20, la cual ya es comercializable, pero lamentablemente aún no se tienen precios, lo que los mantiene con una incertidumbre adicional.

En el mercado local, este producto se vende entre los 130 y los 150 pesos el kilogramo, agregó, con lo que los pescadores al menos alcanzan a subsistir, en lo que se dan a conocer los precios de las comercializadoras. "Esperemos que para mañana las capturas sean mejores, por el bien de todos los pescadores y sus familias", expresó la lideresa de la pesca.

Fuente: Tribuna del Yaqui