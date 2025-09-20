Ciudad Obregón: Productores del Río Yaqui exigen créditos y demandas políticas para salvar al campo

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo con el presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), Mario Pablos Domínguez, se requieren políticas públicas que ayuden a paliar los problemas que actualmente enfrenta la actividad agropecuaria en diferentes entidades del país, ya que garantizar la soberanía alimentaria es solo una frase rimbombante.

Destacó que, en materia agropecuaria, las principales políticas que se deben implementar son aquellas relacionadas con la regulación de los créditos, un tema que los productores consideran básico para trabajar.

Lo fundamental es el agua para trabajar la tierra, por la cual estamos rogándole a Dios que caiga, pero sí hacen falta políticas para el campo, como una comercialización adecuada, la venta del 100 por ciento de la producción y que se garantice un ingreso mínimo a los productores. La ganancia y la rentabilidad no existen; no podemos trabajar el campo ni producir", lamentó.

Pablos Domínguez explicó que, para poder acceder a créditos por medio de instituciones financieras, estas piden garantías de tres a uno, pero si no cuentan con precios de garantía que aseguren el retorno del monto del crédito y las ganancias para los productores, estos estarán prácticamente condenados a la ruina.

El también presidente de la agrupación de productores denominada Aric-Tres Valles destacó que un gran número de productores se está viendo obligados a abandonar la actividad agrícola debido a la ausencia de este tipo de políticas.

Que no haya políticas públicas para el campo es inaudito cuando está en la propia Constitución, en la fracción 20 del artículo 27 constitucional y en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable", indicó.

Finalmente, el presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY) recordó que lo que solicitan como productores es que el Gobierno federal actúe y regule la producción de alimentos en el país.

Fuente: Tribuna del Yaqui