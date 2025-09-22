Ciudad Obregón: Ugocp exige declarar zona de desastre al sur de Sonora por crisis agrícola

Ciudad Obregón, Sonora.- La Unión General Obrero, Campesina y Popular (Ugocp) se sumó a la petición de los productores de los valles del Yaqui y Mayo para que se declare al sur de Sonora como zona de desastre y de esta manera puedan recibir apoyos especiales para hacerle frente a la crisis por la que atraviesa el campo en la región.

Al respecto, Miguel Ángel Castro Cosío, dirigente nacional de dicha agrupación, destacó que ante el problema del campo, el cual se ha agravado por la sequía y la falta de buenos precios para las cosechas, se ha visto afectada la economía no solo de los campesinos, sino de todas las familias de la región debido a la falta de circulante por la no siembra de aproximadamente 240 mil hectáreas.

Castro Cosío destacó que, si bien hay un mayor número de industrias en esta zona, aún la economía depende en gran medida de las actividades agrícolas.

La economía depende en gran medida del campo, pues tan solo en el Valle del Yaqui se siembran cada ciclo 220 mil hectáreas, más otras 88 mil que se ubican en el Valle del Mayo.

Fuente: Tribuna del Yaqui