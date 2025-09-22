Detectan gusano barrenador en Nuevo León; EU refuerza su cerco sanitario

Nuevo León, México.- "Estando hoy en Arizona, el gobierno mexicano me alertó de un nuevo caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo detectado a menos de 112 kilómetros de nuestra frontera (en Nuevo León), el más cercano hasta la fecha. Nos aseguraron que se trataba de un caso detectado en un becerro de ocho meses que formaba parte de un rebaño de 100 cabezas transportado desde el sur (de México)".

Así fue como la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, dio a conocer la noticia a través de redes sociales, al también reafirmar a los ganaderos norteamericanos que el Gobierno Federal está preparado y cuenta con los recursos necesarios para actuar "con decisión para defender la agricultura estadounidense".

La funcionaria estadounidense agregó que "proteger el ganado y el suministro de alimentos de Estados Unidos es innegociable". Esta es una prioridad absoluta de seguridad nacional". Rollins agregó que la secretaría a su cargo está llevando a cabo un plan de cinco puntos para mantener la plaga del gusano barrenador fuera de Estados Unidos. Estas son: Innovación en la manera de erradicar, Protección de la frontera de Estados Unidos, Fortalecimiento de la vigilancia y la detección, Mejoramiento en la alerta al público, Coordinación con México y aliados internacionales.

Datos adicionales

Esta detección, realizada por Senasica en territorio nacional, es la de mayor amenaza, hasta ahora, para la industria ganadera estadounidense. Actualmente, los puertos estadounidenses permanecen cerrados a las importaciones de ganado vacuno, bisontes y caballos procedentes de México. Hay ocho mil trampas vigiladas en Texas, Arizona y Nuevo México.

#Ganadería Malas noticias para productores de ganado, detectan caso de gusano barrenador en Nuevo León en un becerro procedente de Veracruz, informa el titular de @sagdr_dgo, Jesús López.



No se ve una esperanza para la exportación de ganado en pie hacia #EU. pic.twitter.com/WDXd52hHQh — Rosy Gaucín (@RosyGaucin) September 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui