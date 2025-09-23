Pescadores de Guaymas piden cambiar el reglamento de pesca para captura del camarón

Guaymas, Sonora.- Para que puedan tener la posibilidad de un mayor rendimiento en las jornadas de captura de camarón, cooperativas pesqueras de Guaymas piden a las autoridades en la materia la modificación del reglamento de pesca en el uso de redes.

José Ramón Ocampo Meza, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Guaymas y Empalme, dijo que la petición se ha hecho en varias ocasiones al Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentable (Imipas), de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), pero sin obtener respuesta.

Indicó que en los permisos de pesca que se expiden para explotar la actividad se establece que las embarcaciones menores deben trabajar con una sola red para la captura de camarón.

Sin embargo, agregó, eso es completamente incosteable, porque con un solo chinchorro las capturas son muy bajas, como se están viendo al inicio de la temporada camaronera, en las que los arribos de las pangas son de apenas 20 kilogramos de producto, o menos.

Ocampo Meza explicó que por eso la petición de autorizar tres chinchorros por panga, con lo que tendrían la oportunidad de una mejor producción y con ello mayores ingresos que les ayuden a su subsistencia. Aseguró que con la utilización de tres redes por embarcación no se incurre en una sobreexplotación del producto; "el camarón ahí está, solo que con un solo chinchorro no rinde", expuso.

Requieren ayuda

La modificación en este tema es en la carta nacional pesquera, y el primer paso para que se haga es la ayuda por parte de la autoridad, para que de esta manera se pueda liberar este candado que se tiene, puntualizó el líder cooperativista. Manifestó que si en estos momentos las capturas son bajas con la utilización de una sola red por panga, cuando salga la flota mayor, el próximo lunes 29 de este mes, van a ser todavía menores, porque desde que salen los barcos tiran sus redes y arrasan con todo, no respetan la profundidad que se les asigna.

Las medidas se determinaron con base en la opinión técnica del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura (@IMIPASmex), cuyo objetivo es proteger los procesos reproductivos del crustáceo, y en consenso con el sector pesquero camaronero.https://t.co/IwdnSOnsFi pic.twitter.com/EILgX65zMR — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) September 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui