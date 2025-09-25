Campos de Guaymas y Empalme esperan llegada de 16 mil jornaleros por temporada hortícola

Guaymas, Sonora.- Con la llegada de jornaleros provenientes del sur del país al dar inicio la temporada hortícola correspondiente al ciclo 2025 - 2026, el campo en el valle de Guaymas y Empalme empieza a "tomar vida", manifestó Agustín Urías Arenas. El dirigente del Sindicato de Trabajadores del Campo en la región estimó que para este año se esperan unos 16 mil jornaleros, provenientes de estados como Guerrero, Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, principalmente, los que se suman a los trabajadores agrícolas locales.

Comentó que la temporada da inicio a finales de agosto, con labores de preparación de la tierra, y en algunos casos la siembra de sandía, actividad en la que por lo general se emplean a trabajadores de esta región. Pero lo fuerte de la temporada empieza a finales de octubre y principios de noviembre, cuando se comienza con la cosecha de algunas hortalizas, y para ese entonces el número de trabajadores que se emplean está en su pico máximo, enfatizó.

Urías Arenas sostuvo que la actividad hortícola viene a reactivar la economía en la región de Guaymas y Empalme, pues la derrama económica que se genera impacta de manera directa al comercio y la prestación de algunos servicios. De esta derrama económica que se genera, agregó, alrededor de un 40 por ciento se queda en Empalme, pues los jornaleros agrícolas 'bajan' a hacer compras en el tianguis, en tiendas de ropa, supermercados, zapaterías, entre otros giros.

Indicó que son casi 10 meses los que genera trabajo en el campo, pues después de la hortaliza continúa el corte de uva, que también da un número importante de jornales.

#Sonora | Alfonso Durazo Montaño da el banderazo de arranque de las primeras obras del Programa Nacional de Tecnificación del Distrito de Riego del Río Mayo 038 uD83DuDE4C? pic.twitter.com/1bP2xmeBVV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui