Presas de Sonora incrementan captación de agua y fortalecen disponibilidad para cultivos

Hermosillo, Sonora.- El Organismo de Cuenca Noroeste de la Conagua, informa que la captación de agua en las presas del estado de Sonora ha mostrado una recuperación significativa respecto al año anterior, con un promedio del 42 al 45 por ciento más de agua almacenada.



Rodolfo Castro Valdés, director general de la dependencia, mencionó que aunque el año no ha sido particularmente lluvioso, las precipitaciones han sido suficientes para mejorar el panorama hídrico, sobre todo en los valles agrícolas.

"En el sistema del Río Yaqui, que incluye las presas Lázaro Cárdenas y Álvaro Obregón, se registra un aumento del 32 por ciento con 1,900 millones de metros cúbicos almacenados. En el sur, la presa Adolfo Ruiz Cortines (Mocúzarit) y la presa Pilares, en el Río Mayo, alcanzan una captación conjunta de 770 millones de metros cúbicos, representando el 50 por ciento de su capacidad total", dijo.

Adelantó, que para principios de octubre se definirá el programa de siembras, el cual podría ampliarse debido a la mejora en la disponibilidad de agua.

En el caso de la presa El Molinito y el sistema Abelardo L. Rodríguez, reconoció que muestran bajos niveles (alrededor del 1 por ciento), el estado ha tenido una recuperación en los mantos acuíferos, lo que permitirá un mejor funcionamiento de los pozos.

Por otra parte, anunció la puesta en marcha de un ambicioso programa de tecnificación del riego en los valles del Yaqui y del Mayo, con inversión federal superior a los 1,500 millones de pesos.

"Este proyecto busca mejorar la eficiencia hídrica y promover cultivos de mayor valor comercial dentro del estado de Sonora", finalizó.

El sistema de presas en Sonora es de 10. El Plan Hídrico contempla la construcción de tres nuevas.

Fuente: Tribuna del Yaqui