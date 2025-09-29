Productores advierten que crisis en campo de Sonora es un riesgo para la seguridad nacional

Ciudad Obregón, Sonora.- Productores de diferentes organizaciones agrícolas coinciden en que la problemática por la que atraviesa el campo sonorense debe ser abordada por las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno como un tema de seguridad nacional.

Durante el ciclo agrícola 2024-2025, entre los valles del Yaqui y Mayo, se dejaron de sembrar más de 200 mil hectáreas debido a la sequía generada por la falta de precipitaciones. Derivado de ello, en la región dejaron de circular entre 10 mil y 15 mil millones de pesos, ocasionando la pérdida de jornales y el cierre de diferentes establecimientos comerciales.

Al respecto, el secretario de organización de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), Omar Alberto Guillén Partida, destacó que, de acuerdo a estudios internacionales, las próximas desavenencias que pudieran derivar en enfrentamientos armados entre naciones estarían relacionadas con el agua y los alimentos.

Si nosotros queremos que las nuevas generaciones tengan una certeza en el tema alimentario, necesitamos considerar el tema del campo como un tema de seguridad nacional", indicó.

Agregó que, bajo dicho escenario, México debe por lo menos garantizar la cantidad de alimentos que consume. Por su parte, el presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), Mario Pablos Domínguez, coincidió con el hecho de que la situación del campo debe ser abordada como un tema de seguridad nacional.

Explicó, además, que la fracción XX del artículo 27 constitucional establece que el Gobierno Federal será el responsable de la producción, comercialización e industrialización de alimentos.

