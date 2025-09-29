Sonora: Arranca en Guaymas la temporada de camarón con la salida de la flota mayor

Guaymas, Sonora.- Un total de 49 embarcaciones de la flota mayor guaymense partieron al primer minuto de ayer a la pesca de camarón, al abrirse la temporada 2025 – 2026, en una actividad que ha ido a menos en los últimos años.

El esfuerzo pesquero local ha venido a la baja, pues de acuerdo a información de autoridades de pesca, en la temporada 2023 – 2024 salieron vía la pesca 69 embarcaciones, mientras que la anterior zarparon 58 en total.

De las 49 embarcaciones que zarparon ayer de este puerto, 27 pertenecen a la flota de Inversiones Bacochibampo, mientras que las cinco restantes son de la empresa Selecta; otros armadores con tradición prefirieron no aventurarse en esta temporada.

La autoridad de pesca dio a conocer que en el ciclo extractivo 2024 – 2025 se tuvo una producción de dos mil 128.9 toneladas de camarón, con un valor comercial de 312.9 millones de pesos.

De esta producción, la flota mayor aportó mil 65.2 toneladas, mientras que el sector ribereño registró capturas por las mil 62.9 toneladas del llamado 'oro rosado'.

#Sonora | Terrible: Protección Civil en Sonora confirma dos MUERTES por INTENSAS LLUVIAS ????https://t.co/lR9ZVcz626 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 29, 2025

Sergio Maldonado Ruiz, presidente de la Cooperativa Pesquera Empalme – Guaymas, manifestó que con la salida de los barcos las probabilidades de que mejore la temporada para el sector ribereño son realmente mínimas.

"Esta semana y media que llevamos de la temporada ha 'pintado' mal, con muy bajas capturas, pero ahora la situación va a empeorar, como siempre ocurre cuando sale la flota mayor, pues arrasa con todo desde que sale en la bahía", aseveró.

Dijo que ahora solo resta esperar que la producción no caiga más, y que las tallas mejoren. 108.5 toneladas de camarón han producido los pescadores ribereños en lo que va de la temporada extractiva.

Fuente: Tribuna del Yaqui