Sonora: Pescadores de Guaymas y Empalme esperan fecha para temporada camaronera

Guaymas, Sonora.- Pescadores ribereños de la región de Guaymas y Empalme están en espera de fecha para el inicio de la temporada de camarón, la que aún no se ha dado a conocer por parte del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentable (Imipas). Entre el sector pesquero de ribera ha corrido el rumor de que las autoridades de pesca pretenden cerrar la veda al camarón hasta el 2 de octubre próximo, lo que, de ser cierto, rechazan rotundamente.

Gustavo Padilla Rodríguez, presidente de la Sociedad Cooperativa '12 de Agosto', manifestó que esa fecha es totalmente desfavorable para el sector, pues para esas alturas ya no habrá producto en aguas de ribera.

Expuso que una fecha buena sería entre el 10 y el 20 de septiembre, porque para entonces el camarón todavía se encuentra dentro de aguas de la bahía, y dejan un buen margen con la salida de la flota de alta mar.

Dijo tener conocimiento de que en estos momentos ya hay abundancia de producto en aguas de la región, y con buena talla, por lo que lo ideal sería que se abriera la temporada a más tardar la semana entrante.

Por su parte, José de Jesús Presiche Olachea, presidente de la Federación de Cooperativas 'Puerto de Guaymas', reprochó lo que las autoridades de pesca en el país pretenden hacer de nueva cuenta para el inicio de la temporada camaronera.

"Hacen lo que se les pega su gana, sin tomar en cuenta a los pescadores, en este caso a nosotros los ribereños, y todo parece que las decisiones las toman en un afán de beneficiar a los armadores, a la gente del dinero, como siempre lo han hecho", aseveró.

Fuente: Tribuna