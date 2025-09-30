Inicia la Sader en Sonora la segunda etapa de entrega de fertilizantes gratuitos

Hermosillo, Sonora.- A partir de este 1 de octubre inicia la segunda etapa de entrega de fertilizantes gratuitos; con ello, en este 2025 se beneficiarán a 12 mil productores en todo el estado, alcanzando una inversión total de 112 millones de pesos, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora.

En la primera etapa, ya se cubrió el 91 por ciento de la entrega a productores, lo que representa una inversión de 47 millones de pesos. Con esta segunda etapa, se suman seis mil 763 beneficiarios adicionales, con un monto estimado de 64 millones de pesos, logrando así una cobertura total de 12 mil beneficiarios en este año.

Con la segunda etapa, la cobertura se amplía de los 58 municipios considerados en la primera convocatoria a los 72; asimismo los productores ya confirmados como beneficiarios podrán acudir a los Centros de Distribución de Fertilizantes (CEDA) de Aconchi, Álamos, Bacerac, Cajeme, Guaymas, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Navojoa, Nácori Chico, Rosario, Sahuaripa, Ures y Yécora para recibir su apoyo.

Fuente: Tribuna del Yaqui