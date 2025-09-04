Pescadores reciben apoyo de motores fuera de borda en la Región del Mayo

Comparta este artículo

Huatabampo, Sonora.- El Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), realizó la entrega de 50 motores fuera de borda a pescadores del sur del estado.

Célida López Castro, titular de Sagarhpa, mencionó que la inversión total supera los 6.9 millones de pesos (mdp), recurso con el cual se busca mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del mar en los municipios de Huatabampo, Etchojoa y San Ignacio Río Muerto.

Esta entrega es parte de un compromiso cumplido por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, que contempla la distribución de 156 motores en todo el estado de Sonora con una inversión global de 20 millones de pesos", afirmó.

En representación de los beneficiarios, Rigoberto Gastélum Gutiérrez calificó el día como 'histórico', señalando que es la primera vez que se demuestra una preocupación tangible por las necesidades de los pescadores locales.

Fuente: Tribuna del Yaqui