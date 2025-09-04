Sader destina 133 millones de pesos para fortalecer el campo en San Luis Río Colorado

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- Como parte de las acciones de impulso al desarrollo agrícola en Sonora, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) ha destinado más de 133 millones de pesos para fortalecer el campo en el municipio de San Luis Río Colorado.

Este jueves, el representante de Sader en Sonora, Juan González Alvarado, encabezó una reunión con productores y autoridades locales en el marco de la instalación del Consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable de San Luis Río Colorado, un espacio de diálogo donde se atendieron directamente las inquietudes de agricultores y ganaderos de la región.

El representante señaló que, una vez levantadas las actas y recopiladas las necesidades del sector primario en los 12 distritos de Sonora, la información será presentada al gobernador Alfonso Durazo y al secretario de Agricultura, Julio Berdegué, con el propósito de integrar un mapeo general del estado que permita atender de manera organizada y eficiente los principales retos del campo sonorense.

En el programa de Producción para el Bienestar en Miel y Granos se benefició a cuatro productores con una inversión de 27 mil pesos; en el caso del Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA), han sido 195 en los que se invirtieron 131 millones 340 mil pesos.

Fuente: Tribuna del Yaqui