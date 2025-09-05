Gobernador Durazo y presidenta Sheinbaum destinan más de 300 millones para fortalecer al campo sonorense

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, se reunió con productores agrícolas del sur de Sonora para informar sobre los programas y apoyos por más de 385 millones de pesos que ha impulsado el Gobierno del Estado con respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer al campo.

Acompañado por Celida López, secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), y por Juan González Alvarado, delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), explicó que gracias a las gestiones ante la federación se destinaron 230 millones de pesos para atender efectos del cambio climático y reforzar el rastreo fitosanitario.

Recordó que el estado ha invertido 120 millones de pesos para enfrentar la escasez de agua y 35 millones para el precio del trigo cristalino. "Seguimos avanzando en gestiones muy favorables para el campo sonorense. Seguiremos respondiendo con hechos a las y los productores; son la fuerza de Sonora", expresó el mandatario.

El titular del Ejecutivo estatal mencionó también que se ha realizado la entrega de apoyos en insumos para el proceso de rastreo fitosanitario y destacó el cumplimiento de pago del cártamo.

Fuente: Tribuna del Yaqui