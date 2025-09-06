Centro Integral de la Ganadería y otros anuncios que hizo Sheinbaum durante su visita en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este sábado 6 de septiembre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo de visita en la ciudad de Hermosillo, donde aprovechó para anunciar la creación del Centro Integral de la Ganadería para el Estado de Sonora, con una inversión que supera los 800 millones de pesos, para que desde la entidad se pueda procesar la carne de exportación y la del mercado nacional.

En su informe de actividades para Sonora, la mandataria dijo que, para este proyecto ganadero, se considera una inversión de 831 millones de pesos y contempla la entrega de sementales bovinos, fondo de crédito para engorda con muy baja tasa de interés, así como la construcción del Centro Integral de Ganadería para la Producción de carne en Sonora.

La construcción de lo que yo llamo, un centro integral de ganadería para la producción de la mejor carne de calidad para el mercado nacional y para la exportación", destacó Claudia.

Sin embargo, en la presentación de su informe regional como parte de su gira de rendición de cuentas, Sheinbaum resaltó otros temas de interés para los sonorenses.

Vivienda

En su informe a Sonora, la presidenta anunció la construcción de las primeras 4 mil casas de interés social, también las escrituras gratuitas para todos aquellos que ya pagaron su crédito al Infonavit, así como más de un millón de beneficiarios en Sonora de programas sociales.

Infraestructura hospitalaria

Sheinbaum Pardo dijo que se construirán en el estado parte de los más de mil centros de integración infantil del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), así como hospitales, y se remodelarán los de Navojoa, Guaymas, San Luis Río Colorado, además del equipamiento del hospital universitario Eduardo Ramos Bours.

Por último, la presidenta de México añadió que volverá a Sonora antes de diciembre, para comenzar obras y entregar otras, como la carretera de Bavispe a Nuevo Casa Grandes.

Fuente: Tribuna del Yaqui