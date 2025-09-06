Pescadores de Guaymas temen que la veda de camarón se levante hasta octubre

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Ante el silencio que priva en las autoridades de pesca sobre el tema, pescadores ribereños temen que les den la salida a la captura del camarón hasta el mes de octubre próximo, lo que significaría un fracaso en la próxima temporada camaronera.

El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras 'Del Puerto de Guaymas', José de Jesús Presiche Olachea, dijo que lo ideal hubiera sido que la apertura de la temporada hubiera sido entre el 25 de agosto y el 5 de septiembre, lo cual ya no ocurrió.

También señaló que tentativamente para el próximo miércoles 10 de septiembre, las autoridades de pesca van a dar la fecha del cierre de la veda al camarón, "pero todo indica que la quieren dar para octubre, para los primeros días, y eso ya no es viable para nosotros los ribereños".

Como siempre se busca favorecer a los grandes empresarios de la pesca, a la gente del dinero, y a los ribereños, sin el mínimo respeto, nos dan fecha en las que el camarón ya se fue a la profundidad del mar, donde ya no lo podemos capturar, aseveró.

Fuente: Tribuna del Yaqui