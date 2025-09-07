Son 48 comunidades yaquis a las que se beneficia con agua: Conagua en Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Rodolfo Castro Valdez, director estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Sonora, aseguró que al menos 48 comunidades yaquis están recibiendo agua y que la dependencia se mantiene en permanente comunicación con la etnia. "Cada semana tenemos un seguimiento expreso con ellos; tenemos más de 48 comunidades, de las 51, ya dándoles agua permanentemente. Este año es evidentemente de pleno monitoreo y verificación", señaló.

Sobre los avances en la construcción del Acueducto Yaqui, mencionó que: "Como ustedes saben, es un acueducto que tiene más de 80 kilómetros y el cual tiene diferentes salidas; es un acueducto complejo porque tiene que darle agua a más de 51 comunidades. De alguna forma, con el programa de sequía, nivelamos el tema de las pipas con el acueducto, con la prioridad que tienen la presidenta Sheinbaum y el gobernador Durazo de que no falte agua para consumo humano", apuntó.

Falla en obras

"Ha habido algunos problemas en la infraestructura primaria; recientemente hubo un problema en una de las obras, porque en la avenida que hubo en cuanto a un dique especial que se debía tener, colapsó un poco, pero esto se presenta normalmente en tiempos de lluvia", refirió Castro Valdez. El funcionario habló también sobre las obras de tecnificación de presas.

"Arrancó plenamente con la detección de necesidades; estos son meses claves para las obras de tecnificación porque en noviembre arranca el programa de riego normal en todo el estado; estamos trabajando ya en los inicios de obra, traemos este programa iniciado fuertemente ya en términos de las obras", aseguró.

Fuente: Tribuna del Yaqui