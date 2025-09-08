Guaymas: Piden a autoridades actuar con un ordenamiento pesquero para salvar la actividad

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Para que se pueda recuperar la actividad y quienes dependen de esta puedan garantizar el sustento para el futuro, pescadores ribereños urgen a las autoridades de pesca en el país a trabajar en un ordenamiento pesquero.

El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras 'Del Puerto de Guaymas', José de Jesús Presiche Olachea, lamentó que, hoy en día, la actividad pesquera está sometida a la depredación, lo que está causando mucho daño al sector.

Sostuvo que, desde el camarón hasta la sardina, pasando por otras especies como la jaiba, conchas y escama, se están depredando, poniendo en riesgo así el futuro de los pescadores y de sus familias.

De unos años a la fecha ya no hay inspección y vigilancia por parte de las autoridades de pesca, agregó, lo que ha generado un mayor desorden dentro del sector, desde el pescador más humilde hasta el empresario pesquero más encumbrado.

Presiche Olachea manifestó que un claro ejemplo de esta situación es con el camarón, que se captura en tallas muy pequeñas en sus sitios de reproducción, en las bahías o esteros, o en altamar, cuando está a punto de desovar.

Hay videos con los que se evidencia que barcos sardineros agarran camarón a punto de desovar, lo que es un verdadero atentado contra la actividad y quienes dependemos de esta, enfatizó.

Indicó que, por otra parte, están las granjas acuícolas, que llenan sus estanques con los canales de llamada, en los que jalan agua del mar abierto, matando así millones de crías de diferentes especies. Dijo que por eso la urgente necesidad de un ordenamiento pesquero, pero en el que participe el pescador. Cabe señalar que 9 años de prisión podría alcanzar aquél que sea sorprendido capturando camarón durante su veda.

Fuente: Tribuna del Yaqui