Inicia USDA la revisión del ganado sonorense para posible reapertura de la frontera

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de avanzar en la reapertura de la frontera para la exportación de ganado, el gobernador Alfonso Durazo respaldó las inspecciones que este lunes inició el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) en Sonora y otros estados del norte del país.

Los técnicos estadounidenses permanecerán en la entidad durante cinco días para verificar el cumplimiento de los protocolos sanitarios, en un paso clave para recuperar el acceso del ganado sonorense al mercado internacional.

La titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Celida López Cárdenas, explicó que las verificaciones abarcan los puntos de internación de ganado, las cuarentenarias y diversas engordas ubicadas en la entidad.

Indicó que, con base en los resultados de estas inspecciones, se determinarán las condiciones para retomar la exportación, la cual, en caso de ser favorables, podría plantearse en pocas semanas bajo un nuevo esquema de apertura fronteriza.

López Cárdenas destacó que Sonora, junto con los estados del norte del país como Chihuahua, Coahuila y Durango, mantiene la ventaja sanitaria de estar libre del gusano barrenador, condición que refuerza la confianza de las autoridades estadounidenses en la calidad y seguridad del hato ganadero.

Fuente: Tribuna del Yaqui